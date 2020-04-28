Украинцы оценили ситуацию в здравоохранении

В конце апреля 43% опрошенных украинцев заявили, что качество государственных медицинских услуг за последние 6 месяцев осталось на таком же уровне, 33% считают, что оно скорее ухудшилось, 11% - скорее улучшилось. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом в динамике уменьшилось число тех, кто давал положительные оценки качества медицинских услуг за полгода.

Среди руководителей медицинской отрасли главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко доверяют 41%, не доверяют 31% (19% не знают такого). Действующему министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют - 25%, не доверяют - 26% (38% не знают такого).

Если говорить об экс-руководителях Министерства здравоохранения, то на сегодня Ульяне Супрун доверяют 19%, не доверяют - 63% (не знают - 13%), Илье Емцу доверяют - 16%, не доверяют - 33% (не знают - 41%), Зоряне Скалецкой доверяют 13%, не доверяют - 39% (не знают такой - 41%).

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" в 24-25 апреля 2020 год среди 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы Рейтинг, в конце апреля 43% опрошенных украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается, 33% - что не меняется и только 15% считают, что она улучшается.

Отметим, Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование для Украины в размере 135 млн долларов для проекта "Улучшение охраны здоровья на службе у людей". Средства выделяются с целью расширения мер реагирования на пандемию COVID-19, которые вводятся в секторе здравоохранения в Украине.