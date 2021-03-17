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Украинцы оценили роль олигархов в политике

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 12:54
Украинцы оценили роль олигархов в политике Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Подавляющее большинство украинцев (92%) соглашается с тем, что олигархи имеют большое влияние на украинское общество. Только 5% придерживаются противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Тех, кто считает, что большое влияние существует, спрашивали, через кого в наибольшей степени олигархи осуществляют свое влияние.

Относительное большинство украинцев (38%) считает, что оно осуществляется через отдельных депутатов, 27% считает, что в основном через СМИ, 10% считают, что через президента, другие не высказались или дали другой ответ.

Украинцы оценили роль олигархов в политике

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел С 10 по 12 марта 2021 2014 года среди респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, большинство украинцев (52%) положительно относится к тому, что Соединенные Штаты ввели санкции против Игоря Коломойского. Негативно относятся к санкциям только 14% респондентов.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, санкции против Виктора Медведчука поддержали большинство украинцев

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