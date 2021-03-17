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Українці оцінили роль олігархів в політиці

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 12:54
Українці оцінили роль олігархів в політиці Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Переважна більшість українців (92%) погоджується з тим, що олігархи мають великий вплив на українське суспільство. Тільки 5% дотримуються протилежної думки.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Тих, хто вважає, що є великий вплив, запитували, через кого найбільшою мірою олігархи здійснюють свій вплив.

Відносна більшість українців (38%) вважає, що він здійснюється через окремих депутатів, 27% вважає, що він здійснюється переважно через ЗМІ, 10% вважають, що він здійснюється через президента, інші не висловились чи дали іншу відповідь.

Українці оцінили роль олігархів в політиці

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів з 10 по 12 березня 2021 року серед 2014 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, більшість українців (52%) позитивно ставиться до того, що Сполучені Штати запровадили санкції проти Ігоря Коломойського. Негативно ставляться до санкцій тільки 14% респондентів.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, санкції проти Віктора Медведчука підтримали більшість українців

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