Украинцы оценили работу Зеленского за год на посту президента

Оценивая успешность Владимира Зеленского за год, прошедший со дня инаугурации, 46% указали, что по их мнению он успешно справлялся со своими обязанностями. Ровно столько же (45%) заявили, что действия Зеленского на посту президента были не успешными.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в середине мая 2020 года.

Оценивая конкретные действия, 26% опрошенных заявили, что он успешен в пониженные уровня коррупции среди чиновников; 66% - что неуспешен.

Кроме того, 16% украинцев считают, что президент успешн в привлечении к ответственности за коррупцию представителей предыдущей власти, 73% придерживаются мнения, что неуспешен.

Также 21% респондентов указали, что Зеленский успешен в деле прекращения войны, урегулирования конфликта на Донбассе, 69% думают, что он неуспешен.

Еще 21% граждан Украины считают, что президент успешен в противодействии экономическому кризису, 64% считают, что неуспешен.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 14 по 17 мая 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.

Напомним, что в мае 2020 году 47% украинцев ответили, что одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского (в апреле - 51%, в марте - 52%). Вместе с тем 37% респондентов не одобряют (в апреле - 35%, в марте - 27%).

Отметим, в середине мая 2020 года относительное большинство украинцев оценивают первый президентства Владимира Зеленского на "удовлетворительно" (37%). По пятибальной шкале это "тройка".