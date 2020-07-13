Украинцы оценили экономическое положение страны

Фото: завод (Виталий Носач, РБК-Украина)

Только 1% украинцев называют ситуацию хорошей

В конце июня 2020 года три четверти украинцев (76%) оценивали экономическое положение страны как плохое. По сравнению с докризисным периодом оценка несколько ухудшилась.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, 1% респондентов называют это положение более или менее хорошим, а 20% средним.

Как отмечают социологи, за время карантина, общая оценка ситуации в экономике ухудшилась. Так, в феврале считали ситуацию целом плохой 64% респондентов, 29% оценивали ее как среднюю, а 4% воспринимали положение как в целом хорошее.

Опрос проводился в период с 19 по 24 июня 2020 года среди 1009 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - CATI-опрос (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) роллингового формата. Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 3,7%.

Напомним, за время карантина, который в марте 2020 года был введен для граждан, количество зажиточных украинцев сократилось почти вдвое.

Отметим, по данным опроса КМИС, в середине мая 57% украинцев больше опасались экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса.