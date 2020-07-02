Количество зажиточных украинцев во время коронакризиса сократилось почти вдвое

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

В июне могли позволить купить себе дорогие вещи только 12% украинцев

За время карантина, который в марте 2020 года был введен для граждан, фиксируется снижение благосостояния населения Украины. Однако при этом пока нет перехода к абсолютной бедности.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опросов КМИС, если в конце апреля можно было причислить к условно зажиточным слоям (могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, как телевизор или холодильник, или вообще, все что угодно) 20,5% респондентов, то в начале июня - уже 12%.

При этом с 30% до 36% выросла доля респондентов с условно средним уровнем благосостояния (могут немного откладывать, но не могут позволить покупку таких вещей, как телевизор или холодильник) и с 34% до 37% - с низким уровнем благосостояния (хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно).

В то же время, уровень абсолютной бедности - тех, кому не хватает денег на еду - практически не изменился - 11,5% в конце апреля против 12% в начале июня.

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КМИС провел опрос с 24 мая по 4 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) среди 2000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% - для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.

Напомним, по данным Госстата, в 2019 году доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 23,1% украинцев.

Как сообщало РБК-Украина, в июне НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев.

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Автор: Александр Белоус