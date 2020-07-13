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Українці оцінили економічний стан країни

Україна, Понеділок 13 липня 2020 14:49
Українці оцінили економічний стан країни
Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Тільки 1% українців називають ситуацію хорошою

В кінці червня 2020 року три чверті українців (76%) оцінюють економічне становище країни як погане. Порівняно з докризовим періодом оцінка дещо погіршилася.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, 1% респондентів називають це положення більш або менш хорошим, а 20% середнім.

Як відзначають соціологи, за час карантину, загальна оцінка ситуації в економіці погіршилася. Так, у лютому вважали ситуацію загалом поганою 64% респондентів, 29% оцінювали її як середню, а 4% сприймали положення як в цілому хороше.

Українці оцінили економічний стан країни

Опитування проводилося в період з 19 по 24 червня 2020 року серед 1009 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - CATI-опитування (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) ролінгового формату. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.

Нагадаємо, за час карантину, який у березні 2020 року був введений для громадян, кількість заможних українців скоротилася майже вдвічі.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, в середині травня 57% українців більше побоювалися економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу.

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