Как украинцы относятся к рынку земли: данные опроса

В августе 2020 года 43% респондентов считают земля в принципе не может быть объектом купли-продажи. Год назад такое мнение разделяли 33,2% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, еще 19,1% респондентов считают, что землю продавать можно, но не иностранцам.

Кроме того, 11,1% заявили, что землю можно продавать, но ввести ограничение на величину площади, которая продастся одному человеку или одной фирме.

Еще 9,0% считают, что землю можно будет продавать, если законодательно обеспечить достойную цену, ниже которой земля продаваться не может.

Заявили, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений, 4,7% украинцев.

Затруднились с ответом 13,1% опрошенных.

Вариант открытия рынка земли, предложенный Верховной радой, поддерживают всего 28% граждан, против - 58%.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года среди 2022 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 31 марта одобрила закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив на первом этапе размер владения 100 га для физлиц.

По данным опроса КМИС, поддержали голосование Верховной рады за закон об купле-продаже земли сельскохозяйственного назначения 26% украинцев, 60% - не поддержали.