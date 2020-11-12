Як українці ставляться до ринку землі: дані опитування

У серпні 2020 року 43% респондентів вважають земля в принципі не може бути об'єктом купівлі-продажу. Рік тому таку думку поділяли 33,2% українців.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, ще 19,1% респондентів вважають, що землю продавати можна, але не іноземцям.

Крім того, 11,1% заявили, що землю можна продавати, але ввести обмеження на величину площі, що продасться одній людині чи одній фірмі.

Ще 9,0% вважають, що землю можна буде продавати, якщо законодавчо забезпечити достойну ціну, нижче за яку земля продаватися не може.

Заявили, що земля повинна бути у вільному продажу, без будь-яких обмежень, 4,7% українців.

Вагаються з відповіддю 13,1% опитаних.

Варіант відкриття ринку землі, запропонований Верховною радою, підтримують загалом 28% громадян, проти - 58%.

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року серед 2022 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 31 березня схвалила закон про ринок землі з липня 2021 року, обмеживши на першому етапі розмір володіння 100 гектарами для фізосіб.

За даними опитування КМІС, підтримали голосування Верховної ради за закон про купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 26% українців, 60% - не підтримали.