Украинцы остались за пределами лучшей двадцатки на первой биатлонной гонке сезона

Вслед за женщинами, сегодня, 27 ноября, стартовал биатлонный сезон и для мужчин. По итогам индивидуальной гонки в шведском Остерсунде лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко с 24-м результатом.
Подробнее - в материале РБК- Украина.
Никто из украинцев не показал идеальную стрельбу, при этом с ходом также были проблемы. Дудченко финишировал с тремя промахами и +3:32,4 отставания от победителя гонки норвежца Стурла Легрейда. Второе место также у норвежца Тарье Бе (2 промаха и +59,2 секунды отставания), бронза у Симона Дестье (2 промаха и 1:00,6 отставания).
Все результаты украинцев:
Напомним, лучшей среди украинок сегодня стала Валентина Семеренко с 17-м результатом.
Завтра в Остерсунде пройдут спринтерские гонки.
Ранее сообщалось, что в шведском Остерсунде стартовала первая гонка сезона по биатлону у женщин.