Українці залишилися за межами кращої двадцятки на першій біатлонній гонці сезону

Слідом за жінками, сьогодні, 27 листопада, стартував біатлонний сезон і для чоловіків. За підсумками індивідуальної гонки в шведському Остерсунді кращим серед українців став Антон Дудченко з 24-м результатом.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Ніхто з українців не показав ідеальну стрілянину, при цьому з ходом також були проблеми. Дудченко фінішував з трьома промахами і +3: 32,4 відставання від переможця гонки норвежця Стурла Легрейда. Друге місце також у норвежця Тар'є Бе (2 промахи і +59,2 секунди відставання), бронза у Симона Дестьє (2 промахи і 1:00,6 відставання).
Всі результати українців:
Нагадаємо, кращою серед українок сьогодні стала Валентина Семеренко з 17-м результатом.
Завтра в Остерсунді пройдуть спринтерські гонки.
Раніше повідомлялося, що у шведському Остерсунді стартувала перша гонка сезону з біатлону у жінок.