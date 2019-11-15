Украинцы определились с поддержкой церковных иерархов

В октябре 2019 года уровень доверия к предстоятелям самых многочисленных церквей в Украине превышал недоверие. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, митрополиту ПЦУ Епифанию доверяют 39% граждан против 19% тех, кто не доверяет; митрополиту УПЦ МП Онуфрию - 32% против 22%, соответственно; главе УГКЦ Святославу - 28% против 15%, соответственно.

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В то же время, доля тех, кто доверяет предстоятелю УПЦ КП Филарету, лишь в незначительной степени превышает долю тех, кто ему не доверяет (29% и 26%, соответственно); к тому же, уровень доверия к нему упал с 43% в 2018 году до 29% в настоящее время.

Доверие к вселенскому патриарху Варфоломею выразили 31% опрошенных; недоверие - 16%. Высоким является уровень доверия к папе римскому Франциску - 42% против 15% тех, кто ему не доверяет.

Самым низким остается уровень доверия к московскому патриарху Кириллу Гундяеву: если в 2013 году доверие украинских граждан к нему превышало недоверие (38% и 25%, соответственно), то в дальнейшем, с началом агрессии РФ против Украины, доверие сменилась недоверием - и на сегодняшний день только 16% граждан доверяют ему, против 45% тех, кто не доверяет.

Центр Разумкова провел опрос с 4 по 9 октября 2019 года среди 2 015 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в октябре 2018 года среди церковных иерархов украинцы лучше знали папу римского Франциска (70%) и предстоятеля РПЦ Кирилла Гундяева (67%). Однако папе римскому доверяли 34% респондентов, а московскому патриарху - только 12% (при этом Кирилл Гундяев являелся лидером недоверия среди украинцев - ему не доверяли 37% опрошенных).

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, в октябре 2019 года к Православной церкви Украины (ПЦУ) отнесли себя 13% граждан страны или 20% среди православных. К УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) принадлежат 8% среди всех граждан и 12% среди православных, соответственно; к УПЦ Московского патриархата (УПЦ МП) - 11% и 16%, соответственно. В то же время среди граждан, которые идентифицируют себя с православием, ощутимо выросло число "просто православных" - с 35% в 2018 году до 47% в 2019 году.