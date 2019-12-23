Украинцы определили главные события года

В список вошли политические, экономические, религиозные, культурные и спортивные события
Двумя главными событиями 2019 года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы президента Украины (44%). Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
По данным опроса, каждый пятый считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальной части Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Каждый десятый - укрепление курса гривны.
Не более трех ответов
|
Событие
|
%
|
Освобождение украинских военнопленных моряков и других политзаключенных
|
48
|
Выборы президента Украины
|
44
|
Возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате
|
21
|
Выборы в Верховную Раду Украины
|
15
|
Выход сборной Украины по футболу в финальной части Чемпионата Европы по футболу 2020 года
|
13
|
Укрепление курса гривны
|
11
|
Получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины
|
9
|
Дебаты кандидатов в президенты Украины на стадионе "Олимпийский" в Киеве
|
6
|
Избрание нового правительства
|
5
|
Коррупционный скандал с государственным концерном "Укроборонпром"
|
4
|
Победа юношеской сборной по футболу на Чемпионате мира
|
4
|
Отказ Украины от участия в Евровидении 2019 года
|
2
|
Скандал вокруг телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа
|
2
Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря 2019 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий среди 2500 респондентов Статистическая погрешность не превышает 2,0%.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти половина украинцев (47%) считают политиком 2019 года президента Владимира Зеленского.
Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине декабря 2019 года лишь 9% украинцев считали, что в работе Кабинета министров и Верховной рады было больше успехов, чем неудач. В то же время 26% респондентов заявили, что в работе правительства было больше провалов. Негативно оценили работу парламента 30% опрошенных. Около 40% сказали, что успехов и неудач было поровну.