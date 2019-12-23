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Украинцы определили главные события года

Новости » Политика     23.12.2019 - 10:52
Украинцы определили главные события года
Фото: украинских пленных (РБК-Украина)

В список вошли политические, экономические, религиозные, культурные и спортивные события

Двумя главными событиями 2019 года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы президента Украины (44%). Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, каждый пятый считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальной части Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Каждый десятый - укрепление курса гривны.

Не более трех ответов

Событие

%

Освобождение украинских военнопленных моряков и других политзаключенных

48

Выборы президента Украины

44

Возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате

21

Выборы в Верховную Раду Украины

15

Выход сборной Украины по футболу в финальной части Чемпионата Европы по футболу 2020 года

13

Укрепление курса гривны

11

Получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины

9

Дебаты кандидатов в президенты Украины на стадионе "Олимпийский" в Киеве

6

Избрание нового правительства

5

Коррупционный скандал с государственным концерном "Укроборонпром"

4

Победа юношеской сборной по футболу на Чемпионате мира

4

Отказ Украины от участия в Евровидении 2019 года

2

Скандал вокруг телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа

2

Украинцы определили главные события года

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря 2019 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий среди 2500 респондентов Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти половина украинцев (47%) считают политиком 2019 года президента Владимира Зеленского.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине декабря 2019 года лишь 9% украинцев считали, что в работе Кабинета министров и Верховной рады было больше успехов, чем неудач. В то же время 26% респондентов заявили, что в работе правительства было больше провалов. Негативно оценили работу парламента 30% опрошенных. Около 40% сказали, что успехов и неудач было поровну.

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