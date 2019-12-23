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Українці визначили головні події року

Новини » Політика     23.12.2019 - 10:52
Українці визначили головні події року
Фото: українських полонених (РБК-Україна)

До списку увійшли політичні, економічні, релігійні, культурні та спортивні події

Двома головними подіями 2019 роки українці вважають звільнення українських військовополонених моряків та інших політичних в'язнів (48%), а також вибори президента України (44%). Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, кожен п’ятий вважає подією року відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі у нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина, Франція). 15% - вибори до Верховної Ради, 13% - вихід збірної України по футболу до фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2020 року. Кожен десятий - зміцнення курсу гривні.

Не більше трьох відповідей

Подія

%

Звільнення українських військовополонених моряків та інших політв'язнів

48

Вибори президента України

44

Відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі у нормандському форматі

21

Вибори до Верховної Ради України

15

Вихід збірної України по футболу до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2020 року

13

Зміцнення курсу гривні

11

Отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України

9

Дебати кандидатів у президенти України на стадіоні "Олімпійський" у Києві

6

Обрання нового уряду

5

Корупційний скандал з державним концерном "Укроборонпром"

4

Перемога юнацької збірної по футболу на Чемпіонаті світу

4

Відмова України від участі у Євробаченні 2019 року

2

Скандал навколо телефонної розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа

2

Українці визначили головні події року

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій серед 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина українців (47%) вважають політиком 2019 року президента Володимира Зеленського.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині грудня 2019 року лише 9% українців вважали, що в роботі Кабінету міністрів і Верховної ради було більше успіхів, ніж невдач. У той же час 26% респондентів заявили, що в роботі уряду було більше провалів. Негативно оцінили роботу парламенту 30% опитаних. Близько 40% сказали, що успіхів і невдач було порівну.

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