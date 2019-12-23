Українці визначили головні події року

До списку увійшли політичні, економічні, релігійні, культурні та спортивні події
Двома головними подіями 2019 роки українці вважають звільнення українських військовополонених моряків та інших політичних в'язнів (48%), а також вибори президента України (44%). Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
За даними опитування, кожен п’ятий вважає подією року відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі у нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина, Франція). 15% - вибори до Верховної Ради, 13% - вихід збірної України по футболу до фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2020 року. Кожен десятий - зміцнення курсу гривні.
Не більше трьох відповідей
|
Подія
|
%
|
Звільнення українських військовополонених моряків та інших політв'язнів
|
48
|
Вибори президента України
|
44
|
Відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі у нормандському форматі
|
21
|
Вибори до Верховної Ради України
|
15
|
Вихід збірної України по футболу до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2020 року
|
13
|
Зміцнення курсу гривні
|
11
|
Отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України
|
9
|
Дебати кандидатів у президенти України на стадіоні "Олімпійський" у Києві
|
6
|
Обрання нового уряду
|
5
|
Корупційний скандал з державним концерном "Укроборонпром"
|
4
|
Перемога юнацької збірної по футболу на Чемпіонаті світу
|
4
|
Відмова України від участі у Євробаченні 2019 року
|
2
|
Скандал навколо телефонної розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа
|
2
Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій серед 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,0%.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина українців (47%) вважають політиком 2019 року президента Володимира Зеленського.
Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині грудня 2019 року лише 9% українців вважали, що в роботі Кабінету міністрів і Верховної ради було більше успіхів, ніж невдач. У той же час 26% респондентів заявили, що в роботі уряду було більше провалів. Негативно оцінили роботу парламенту 30% опитаних. Близько 40% сказали, що успіхів і невдач було порівну.