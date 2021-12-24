Украинцы назвали условие для переговоров Зеленского с Путиным

В декабре 2021 года большинство украинцев (58,1%) считают, что переговоры с Владимиром Путиным следует вести только при участии западных партнеров. В то же время считают прямые переговоры Владимира Зеленского и Путина действенным способом достижения мира 26,6% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Подавляющее большинство респондентов не верят, что прямые переговоры Зеленского и Путина приведут к возвращению Крыма (84,4% не верят) и оккупированной части Донбасса (66,3%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 13-16 декабря 2021 года среди 1203 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.