Украинцы назвали свои впечатления от проведенных в стране реформ

Более трети (34,4%) украинцев заявили, что они до сих пор не почувствовали никаких последствий реформ. Об этом свидетельствуют данные опроса проведенного компанией Info Sapiens.

По данным опроса, 27,9% граждан почувствовали как положительные, так и отрицательные последствия. Негативный опыт также был распространен: каждый четвертый (26,7%) респондент имел негативный опыт.

В то же время лишь 4,5% респондентов имели положительный опыт.

dif.org.ua

Опрос в рамках Программы содействия общественной активности "Включайся!" (USAID) на заказ Pact. Последний полевой этап опроса был выполнен исследовательским агентством Info Sapiens Украина в июне - июле 2019 года. Выборка составила 2054 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией областей. Погрешность выборки составляет 2,2% (без учета дизайн-эффекта).

Отметим, что по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев негативно относятся к любым реформам, но в случае осведомленности о конкретной реформы положительная оценка возрастает до 60%.

В то же время, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июне 2019 года в Украине существенно возросло количество граждан, готовых терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ.