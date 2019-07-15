Среди украинцев возросла готовность терпеть трудности ради реформ

Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Каждый пятый готов терпеть трудности сколько угодно

В июне 2019 года в Украине существенно возросло количество граждан, готовых терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, в 2018 году были готовы терпеть сколько надо 9% респондентов, в 2019 году - 19%; а были готовы потерпеть некоторое время (не больше года) - соответственно, 24% и 40%. Если в прошлом году не готовых терпеть материальные трудности ради реформ было 62%, то в нынешнем - 31%.

dif.org.ua

Как отмечают социологи, в июне 2019 года подавляющее большинство украинцев (60,5%) поверили в успешность реформ в Украине: убеждены в успехе 16,5%, еще 44% - в целом верят, хотя есть и некоторые сомнения.

dif.org.ua

Такая вера в успех реформ появилась впервые: в 2015 году верили в успех реформ 30%, не верили 62%, в 2016 году - соответственно, 29% и 65%, в 2017 году - 27% и 67%, в 2018 году - 35% и 60%, сообщают авторы исследования.

Наибольшие надежды в осуществление реформ граждане возлагают на избранного президента Владимира Зеленского (61,5%), будущую Верховную раду (46%) и на будущее правительство (42%).

Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отметим, что по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев негативно относятся к любым реформам, но в случае осведомленности о конкретной реформе положительная оценка возрастает до 60%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, большинство украинцев в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского ожидают от него снижения тарифов на коммунальные услуги.