Украинцы назвали самые важные экологические проблемы страны

Две трети (64%) украинцев считают, что за последние несколько лет экологическая ситуация в местности, где они проживают, стала хуже. Еще 24% считают, что ситуация не изменилась, а улучшение экологической ситуации отмечают лишь около 5,5%.

Четверть (26%) украинцев считают проблемы экологии одной из самых актуальных угроз для страны. Среди угроз для безопасности страны украинцы чаще вспоминают лишь угрозу дальнейшего экономического упадка (31%).

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии с 14 по 24 августа 2021 года среди 2001 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.