RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українці назвали найважливіші екологічні проблеми країни

Автор: Олександр Білоус

Серед проблем, які найбільше впливають на їхні родини та оточення, українці найчастіше згадують забрудненість водойм (46%). Далі йдуть засміченість побутовими відходами (33%), надмірне споживання хімдобрив (27%), забруднення повітря транспортом (23%) чи промисловими підприємствами (21%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи".

Дві третини (64%) українців вважають, що за останні декілька років екологічна ситуація у місцевості, де вони проживають, стала гіршою. Ще 24% вважають, що ситуація не змінилася, а покращення екологічної ситуації зазначають лише близько 5,5%.

Чверть (26%) українців вважають проблеми екології однією з найактуальніших загроз для країни. Серед загроз для безпеки країни українці частіше згадують лише загрозу подальшого економічного занепаду (31%).

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології з 14 по 24 серпня 2021 року серед 2001 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Минэкологии