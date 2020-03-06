Украинцы назвали самые популярные подарки к 8 марта

Ожидания женщин и планы мужчин не всегда совпадают
Подарок к Международному женскому дню 8 марта хотели бы получить 91% украинок. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
Традиционно самым желанным подарком к 8 марта для украинских женщин являются цветы - их хотели бы получить 41% украинок.
Также в десятку женских ожиданий вошли:
Единственный пункт, по которому мужские намерения в плане подарка к 8 марта превзошли женские ожидания - это сладости / конфеты / торты - их мужчины готовы дарить на 6% чаще, чем женщины хотели бы.
Опрос проводился в период с 20 по 29 февраля 2020 года среди 1804 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", три четверти украинцев (77%) намерены праздновать Международный женский день 8 марта в 2020 году.
Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (87%) не поддерживают идею отмены празднования Международного женского дня 8 марта