Украинцы назвали самые популярные подарки к 8 марта

Подарок к Международному женскому дню 8 марта хотели бы получить 91% украинок. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Традиционно самым желанным подарком к 8 марта для украинских женщин являются цветы - их хотели бы получить 41% украинок.

Также в десятку женских ожиданий вошли:

сладости / конфеты / торты (2-е место, 22%),

духи / косметика / парфюмерия (3-е место, 18%),

просто деньги (4-е место, 12%),

культурное проведение досуга (5-е место, 10%),

аксессуары (6-е место, 9%),

бытовая техника и поход в ресторан / кафе (делят 7-е место, по 8%),

компьютер / ноутбук / планшет (8-е место, 6%),

одежда / обувь, подарочные сертификаты, смартфон (делят 9-е место, по 5%),

алкоголь (10-е место, 4%).

Как показывают результаты опроса, мужчины не всегда оправдывают ожидания украинок. В частности, 15% из них не будут делать подарок своей женщине к 8 марта. Кроме того, в половине из наиболее ожидаемых женщинами подарков намерения мужчин ниже (особенно в отношении таких подарков, как культурное проведение досуга и компьютер / ноутбук / планшет - их мужчины собираются дарить, соответственно, на 7% и 5% реже, чем ожидают женщины).

Единственный пункт, по которому мужские намерения в плане подарка к 8 марта превзошли женские ожидания - это сладости / конфеты / торты - их мужчины готовы дарить на 6% чаще, чем женщины хотели бы.

Опрос проводился в период с 20 по 29 февраля 2020 года среди 1804 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", три четверти украинцев (77%) намерены праздновать Международный женский день 8 марта в 2020 году.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (87%) не поддерживают идею отмены празднования Международного женского дня 8 марта