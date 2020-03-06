Українці назвали найпопулярніші подарунки до 8 березня

Подарунок до Міжнародного жіночого дня 8 березня хотіли б отримати 91% українок. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Традиційно найбажанішим подарунком до 8 березня для українських жінок є квіти - їх хотіли б отримати 41% українок.

Також в десятку жіночих очікувань увійшли:

солодощі / цукерки / тістечка (2-е місце, 22%),

духи / косметика / парфумерія (3-е місце, 18%),

просто гроші (4-е місце, 12%),

культурне проведення дозвілля (5-е місце, 10%),

аксесуари (6-е місце, 9%),

побутова техніка і похід у ресторан / кафе (ділять 7-е місце, по 8%),

комп'ютер / ноутбук / планшет (8-е місце, 6%),

одяг / взуття, подарункові сертифікати, смартфон (ділять 9-е місце, по 5%),

алкоголь (10-е місце, 4%)

Як показують результати опитування, чоловіки не завжди виправдовують очікування українок. Зокрема, 15% з них не будуть робити подарунок жінці на 8 березня. Крім того, в половині з найбільш очікуваних жінками подарунків наміри чоловіків нижче (особливо щодо таких подарунків, як культурне проведення дозвілля і комп'ютер / ноутбук / планшет - їх чоловіки збираються дарувати, відповідно, на 7% і 5% рідше, ніж очікують жінки).

Єдиний пункт, за яким чоловічі наміри в плані подарунка до 8 березня перевершили жіночі очікування - це солодощі / цукерки / тістечка - їх чоловіки готові дарувати на 6% частіше, ніж жінки хотіли б.

Опитування проводилося в період з 20 по 29 лютого 2020 року серед 1804 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", три чверті українців (77%) мають намір святкувати Міжнародний жіночий день 8 березня в 2020 році.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (87%) не підтримують ідею скасування святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня