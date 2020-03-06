Українці назвали найпопулярніші подарунки до 8 березня

Очікування жінок і плани чоловіків не завжди збігаються
Подарунок до Міжнародного жіночого дня 8 березня хотіли б отримати 91% українок. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.
Традиційно найбажанішим подарунком до 8 березня для українських жінок є квіти - їх хотіли б отримати 41% українок.
Також в десятку жіночих очікувань увійшли:
Єдиний пункт, за яким чоловічі наміри в плані подарунка до 8 березня перевершили жіночі очікування - це солодощі / цукерки / тістечка - їх чоловіки готові дарувати на 6% частіше, ніж жінки хотіли б.
Опитування проводилося в період з 20 по 29 лютого 2020 року серед 1804 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,4%.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", три чверті українців (77%) мають намір святкувати Міжнародний жіночий день 8 березня в 2020 році.
Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (87%) не підтримують ідею скасування святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня