Украинцы назвали самые дружественные и враждебные страны

Около половины опрошенных считают дружественными Венгрию, Грузию и Германию, еще треть - нейтральными. Китай сейчас для украинцев преимущественно нейтральная страна.

Тогда как Россия (98%) и Беларусь (84%) для украинцев - это враждебные страны. Отношение к этим странам значительно ухудшилось после развязывания ими войны против Украины.

Также несколько ухудшилось отношение украинцев к Китаю. Почти не изменилось - к Германии, Венгрии, Грузии. Улучшилось к Турции, Франции, Польше, Литве, Великобритании, США, Румынии.

При этом в международных настроениях ощутимо окрепла региональная консолидация: если раньше к США и другим западным странам холоднее относились жители востока и юга, то сейчас эти страны одинаково дружественны для жителей всех макрорегионов. То же касается враждебных стран - Россия и Беларусь - враждебные страны для абсолютного большинства украинцев независимо от места проживания.

Опрос проведен 18 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.