Украинцы назвали самые авторитетные медицинские организации

Граждане больше доверяют ВОЗ, чем Министерству здравоохранения Украины
Среди ключевых медицинских институтов украинцы больше всего доверяют Всемирной организации здравоохранения (47%). Не доверяют этому учреждению - 32%.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Данные опроса свидетельствуют, что:
Как отмечают социологи, в динамике за последние несколько месяцев наблюдается рост уровня доверия к государственным управленческих институтов в сфере медицины.
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 27 ноября - 1 декабря 2020 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.
Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале декабря 2020 года половина украинцев (50%) больше боятся экономических последствий коронакризиса для своей семьи. В то же время треть (34%) больше боятся заболеть COVID-19, чем финансовых трудностей.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями власти по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 62% - не удовлетворены.