Українці назвали найбільш авторитетні медичні організації

Громадяни більше довіряють ВООЗ, ніж Міністерству охорони здоров’я України
Серед ключових медичних інституцій українці найбільше довіряють Всесвітній організації охорони здоров’я (47%). Не довіряють цій установі - 32%.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Дані опитування свідчать, що:
Як зазначають соціологи, в динаміці за останні кілька місяців спостерігається зростання рівня довіри до державних управлінських інституцій у сфері медицини.
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 27 листопада - 1 грудня 2020 року серед 1200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.
Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку грудня 2020 року половина українців (50%) більше бояться економічних наслідків коронакризи для своєї родини. Водночас третина (34%) більше бояться захворіти на COVID-19, аніж фінансових труднощів.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 34% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського 62% - не задоволені.