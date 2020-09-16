Украинцы назвали политиков, которые негативно влияют на рейтинги власти

Фото: Владимир Зеленский в Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ни один из политиков не получил позитивной оценки

Действия ключевых политиков, а также руководителей ведомств негативно влияют на рейтинги власти. Украинцы недовольны работой команды президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, респонденты относительно неплохо оценили работу главы Верховной рады Дмитрия Разумкова - 25% считают, что его деятельность положительно влияет на популярность действующей команды власти, 25% - противоположного мнения. 18% считают, что его работа не влияет на эти показатели, 32% - вообще не смогли ответить.

При этом 3% опрошенных считают, что деятельность премьер-министра Дмитрия Шмыгаля положительно влияет на рейтинги власти, 32% - негативно.

Кроме того, 13% считают, что деятельность министра внутренних дел Арсена Авакова положительно влияет на рейтинги власти, 41% - противоположного мнения.

Еще 10% заявили, что деятельность руководителя Офиса президента Андрея Ермака положительно влияет на рейтинги власти, 32% - противоположного мнения.

Также 8% опрошенных считают, что деятельность главы фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамии положительно влияет на рейтинги власти, 28% - противоположного мнения.

Только 6% считают, что деятельность генерального прокурора Ирины Венедиктовой и директора НАБУ Артема Сытника положительно влияет на рейтинги власти, 34% - противоположного мнения.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 3-6 сентября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины состоялись в начале сентября 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 29% граждан.

Отметим, три месяца назад, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", президентский рейтинг составлял почти 40%.