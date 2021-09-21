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Украинцы назвали основные направления туристических поездок по стране

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Украина, Вторник 21 сентября 2021 11:59
Украинцы назвали основные направления туристических поездок по стране Фото: путешествуют по стране с целью туризма 32% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Треть украинцев (32%) сообщили, что за последние два года путешествовали по стране с целью туризма. В то же время большинство (68%) не имели такого опыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Украинцы назвали основные направления туристических поездок по стране

Самыми популярными направлениями для путешествий являются Карпаты (55%) и морские курорты юга (48%). К природным достопримечательностям путешествовали 37%, интересным городам Украины - 26%, местам исторических событий, сражений - 17%.

Украинцы назвали основные направления туристических поездок по стране

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 10-13 сентября 2021 года среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, в 2021 году отпускные планы украинцев в целом вернулись к допандемическим показателям. В этом году 38% украинцев провели или планируют провести отпуск дома (в прошлом году таких было в полтора раза больше).

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