Украинцы поделились планами на отпуск: где намерены отдыхать

В 2021 году отпускные планы украинцев в целом вернулись к допандемическим показателям. В этом году 38% украинцев провели или планируют провести отпуск дома (в прошлом году таких было в полтора раза больше).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group .

Кроме того, планируют отпуск:

21% респондентов - на море в Украине (в прошлом году таких было в полтора раза меньше),

13% - на даче (так же как и в прошлом году),

6% - в другом населенном пункте Украины (в прошлом году таких было в шесть раз меньше),

5% - на море за рубежом (сопоставимо с прошлым годом)

3% - в других местах за границей (что сопоставимо с 2018-19 гг.).

Каждый восьмой житель Украины (13%) в этом году еще не был или не планирует отпуск (что сопоставимо с прошлогодними настроениями), а 6% - не определились (что сопоставимо с 2018-19 гг.).

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 10 по 21 июля 2021 года среди 1813 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.