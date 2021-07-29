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Украинцы поделились планами на отпуск: где намерены отдыхать

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Четверг 29 июля 2021 12:42
Украинцы поделились планами на отпуск: где намерены отдыхать Фото: каждый пятый поедет на море в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2021 году отпускные планы украинцев в целом вернулись к допандемическим показателям. В этом году 38% украинцев провели или планируют провести отпуск дома (в прошлом году таких было в полтора раза больше).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group.

Кроме того, планируют отпуск:

  • 21% респондентов - на море в Украине (в прошлом году таких было в полтора раза меньше),
  • 13% - на даче (так же как и в прошлом году),
  • 6% - в другом населенном пункте Украины (в прошлом году таких было в шесть раз меньше),
  • 5% - на море за рубежом (сопоставимо с прошлым годом)
  • 3% - в других местах за границей (что сопоставимо с 2018-19 гг.).

Каждый восьмой житель Украины (13%) в этом году еще не был или не планирует отпуск (что сопоставимо с прошлогодними настроениями), а 6% - не определились (что сопоставимо с 2018-19 гг.).

Украинцы поделились планами на отпуск: где намерены отдыхать

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 10 по 21 июля 2021 года среди 1813 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост расходов украинцев за рубежом в 2021 году. Докризисный уровень будет достигнут в 2022 году.

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