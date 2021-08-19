Украинцы назвали наиболее желаемый тип государственного устройства для страны

В августе 2021 года 54% респондентов считают, что демократия является наиболее желательным типом государственного устройства для Украины. Еще 19,6% считают, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше, чем демократический, а почти 16,7% опрошенных заявили о том, что для них не имеет значения, демократический режим в стране или нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" Центра Разумкова.

Как отмечают социологи, показатели поддержки демократии как политического режима остаются максимальными, если сравнить с опросами до Революции Достоинства.

Респонденты считают Украину преимущественно демократической страной, хоть и с определенными проблемами. На шкале от 1 до 10, где 1 это полная автократия, а 10 – полноценная демократия, респонденты поставили Украину на уровне 5,6 балла. Для сравнения: в марте 2013 года средний балл составлял 4,7.

Чуть более четверти опрошенных (26,0%) считают, что народу постоянно нужна "сильная рука". Примерно такая же доля опрошенных (26,6%) менее категорична и приводит определенный перечень ситуаций, когда уместно сосредоточить всю власть в одних руках. Еще 37,3% все же являются категорическими противниками того, чтобы сосредоточивать всю власть в одних руках, а еще 10% не смогли ответить на этот вопрос.

"Украинцы хотят видеть сильного лидера скорее как признак стабильности, а не диктатуры. Об этом свидетельствует то, что 72% респондентов считают, что любой сильный лидер должен соблюдать законодательство и не может нарушать его",-отмечается в сообщении.