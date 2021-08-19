Українці назвали найбільш бажаний тип державного устрою для країни

У серпні 2021 року 54% респондентів вважають, що демократія є найбільш бажаним типом державного устрою для України. Ще 19,6% вважають, що за певних обставин авторитарний режим може бути кращим, ніж демократичний, а майже 16,7% опитаних заявили про те, що для них не має значення, демократичний режим у країні чи ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, показники підтримки демократії як політичного режиму залишаються максимальними, якщо порівняти з опитуваннями до Революції Гідності.

Респонденти вважають Україну переважно демократичною країною, хоч і з певними проблемами. На шкалі від 1 до 10, де 1 це повна автократія, а 10 – повноцінна демократія, респонденти поставили Україну на рівні 5,6 бали. Для порівняння: у березні 2013 року середній бал становив 4,7.

Трохи більше чверті опитаних (26,0%) вважають, що народу постійно потрібна "сильна рука". Приблизно така сама частка опитаних (26,6%) менш категорична й наводить певний перелік ситуацій, коли доречно зосередити всю владу в одних руках. Ще 37,3% все ж є категоричними противниками того, щоб зосереджувати всю владу в одних руках, а ще 10% не змогли відповісти на це запитання.

"Українці хочуть бачити сильного лідера радше як ознаку стабільності, а не диктатури. Про це свідчить те, що 72% респондентів вважають, що будь-який сильний лідер має дотримуватись законодавства та не може порушувати його", - зазначається в повідомленні.