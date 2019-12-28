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Украинцы назвали любимый праздник

Новости » Общество     28.12.2019 - 14:30
Украинцы назвали любимый праздник
Фото: новогодняя елка (РБК-Украина)

В Украине больше любят Новый год, чем Рождество

Украинцы любят Рождество любят меньше, чем Новый год, но считают этот праздник важнее. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

Отвечая на вопрос, какой из праздников является самым любимым, 43% опрошенных украинцев назвали Новый год, а 30% - Рождество.

В то же время 49% украинцев назвали Рождество самым важным праздником.

Украинцы назвали любимый праздник

Почти 70% украинцев планируют создавать праздничное настроение с помощью елок или веточек. Наиболее популярными рождественско-новогодними украшениями дома являются елки искусственные и живые (по 27% ответов). 13% опрошенных планируют использовать елочные веточки, преимущественно это люди пенсионного возраста. Живые деревья в горшках украшают 4% респондентов.

Украинцы назвали любимый праздник

Опрос был проведен компанией Info Sapiens среди 1000 респондентов.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество. Для 7% опрошенных самым любимым праздником является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.

Напомним, согласно распоряжению Кабмина, в конце года выходными будут четыре дня подряд - с 29 декабря 2019 года до 1 января 2020 года. В начале 2020 года также будет четыре выходных дня подряд - с 4 по 7 января.

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