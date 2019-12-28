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Українці назвали улюблене свято

Новини » Суспільство     28.12.2019 - 14:30
Українці назвали улюблене свято
Фото: новорічна ялинка (РБК-Україна)

В Україні більше люблять Новий рік, ніж Різдво

Українці люблять Різдво люблять менше за Новий рік, але вважають це свято важливішим. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.

Відповідаючи на питання яке зі свят є найулюбленішим, 43% опитаних українців зазначають Новий рік, а 30% - Різдво.

У той же час 49% українців назвали Різдво найважливішим святом.

Українці назвали улюблене свято

Майже 70% українців планують створювати святковий настрій за допомогою ялинок чи гілочок. Найбільш популярними різдвяно-новорічними прикрасами оселі є ялинки штучні та живі (по 27% відповідей). 13% опитаних планують використовувати ялинкові гілочки, переважно це люди пенсійного віку. Живі дерева у горщиках прикрашають 4% респондентів.

Українці назвали улюблене свято

Опитування було проведено компанією Info Sapiens серед 1000 респондентів.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво. Для 7% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням Кабміну, в кінці року вихідними будуть чотири дні поспіль - з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року. На початку 2020 року також буде чотири вихідних дні поспіль - з 4 по 7 січня.

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