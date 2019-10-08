Украинцы назвали главные риски и преимущества рынка земли

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Только 5% респондентов не видят никаких рисков

Среди основных рисков от внедрения продажи земель сельскохозяйственного назначения респонденты чаще всего выбирали то, что земля может быть выкуплена иностранцами (41%). Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, украинцы опасаются, что владельцы паев могут быть обмануты при продаже земли (31%).

Еще 31% считают, что в настоящее время введение рынка земли является опасным из-за несовершенства действующего законодательства; а 23% полагают, что снятие моратория на продажу земли позволит скупить ее олигархам (23%). А 17% считают, что свободную продажу земли нельзя вводить в условиях войны.

Только 5% не видят никаких рисков в введении свободного рынка пахотных земель.

Среди основных преимуществ внедрения продажи земли сельскохозяйственного назначения опрошенные относительно чаще выбирали следующие: владельцы земли смогут распоряжаться ею по своему усмотрению (26%); это будет способствовать созданию новых рабочих мест на селе (18%); продажа земли будет способствовать инвестициям в Украину (14%); это позволит получить справедливую рыночную цену на землю (13%); это позволит фермерам брать кредиты под залог земли (13%).

При этом 35% опрошенных не видят никаких преимуществ в снятии моратория на продажу пахотных земель.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 28 сентября -1 октября 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил новому Кабинету министров до 1 октября внести в парламент законопроект о рынке земли, а Верховной раде - к зиме отменить мораторий.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", введение продажи земель сельскохозяйственного назначения поддерживают 19% украинцев, а 73% - против этой инициативы президента Владимира Зеленского.