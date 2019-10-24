Украинцы назвали три сферы, где ситуация улучшилась

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане обратили внимание на дороги и курс доллара

Позитивные сдвиги в Украине за последний год наблюдаются в нескольких сферах жизни, но больше всего - в состоянии дорог, стабильности национальной валюты и свободы слова. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Больше всего положительных изменений опрошенные увидели в состоянии дорог: 39% отметили улучшение, 29% - ухудшение. Положительные сдвиги в курсе национальной валюты отметили 31%, ухудшение - 20%. В ситуации со свободой слова и демократии улучшение увидели 23%, ухудшение - 17%.

Именно в этих трех сферах наблюдается преобладание положительных оценок над негативными.

Скорее негативно респонденты оценили изменения качества медицинского обслуживания (45% - отметили ухудшение, 12% - улучшение), безопасности на дорогах (46% отметили ухудшение, 12% - улучшение), тарифов на коммунальные услуги (52% отметили ухудшение, 8% - улучшение), цен на основные товары и услуги (73% отметили ухудшение, 3% - улучшение).

Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование 19-22 октября 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группой "Рейтинг", в конце октября 2019 года наибольшей угрозой для Украины граждане считали массовый выезд украинцев за границу (56%). Около 45% угрозами считали экономический упадок и обнищание населения.

Как сообщало РБК-Украина, важнейшими проблемами, которые волновали граждан Украины в конце 2018 года, были социально-экономические.