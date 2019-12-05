Большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС

Фото: флаги ЕС (twitter.com/Europarl_EN)

В течение последних пяти лет цивилизационный выбор украинцев не менялся

В ноябре 2019 года большинство граждан (52,6%) убеждены, что Украина должна в перспективе встуит в Европейский союз. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса, Евразийский экономический Союз с Россией, Беларусью и Казахстаном выбирают 12,9%, а 24% опрошенных считают, что Украине не стоит присоединяться ни к Евпропейскому союзу, ни к Евразийскому.

dif.org.ua

Как отмечают социологи, внешнеполитическая ориентация на Россию существенно упала сначала после аннексии Крыма, а особенно после военной агрессии России на Донбассе.

"Правда, большинство из тех, кто возлагал надежды на присоединение к союзам с Россией, перешли в ряды тех, кто считает, что Украине не следует присоединяться ни к Европейскому, ни к Евразийского союзам", - говорится в сообщении.

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа было собрано 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в июне 2019 года поддержка вступления Украины в НАТО и ЕС выросла до исторического максимума

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в мае-июне 2019 года, голоса участников референдума относительно вступления в ЕС распределились бы следующим образом: 74% за, 26% - против. На референдуме по НАТО " голоса распределились так: 63% - за, 37% против.