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Украинцы назвали главное требование к Зеленскому

Новости » Политика     04.02.2020 - 13:03
Украинцы назвали главное требование к Зеленскому
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Больше половины украинцев требуют прекращения боев на Донбассе

Главным требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому остается прекращение боевых действий на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным опроса, ключевым общественным запросом к Зеленскому остается прекращение военных действий на Донбассе - 64%.

Далее идут усиление борьбы с коррупцией - 45%, возрождение промышленности - 30%, повышение социальных стандартов - 24%, повышение качества медицины - 22%. Также социологи отмечают, что за последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности.

При этом выбирая между приоритетами экономического развития, куда в первую очередь следует направить государственные ресурсы, опрошенные скорее склонны поддерживать развитие промышленности и инвестиций - 65%. 28% - за увеличение размеров субсидий и социальных выплат.

Фото: инфографика группы "Рейтинг" (ratinggroup.ua)

Напомним, в конце 2019 года украинцы считали главными проблемами, которые больше всего мешают развитию Украины, коррупцию (69%) и войну на Донбассе (69%).

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