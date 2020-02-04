ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці назвали головну вимогу до Зеленського

Новини » Політика     04.02.2020 - 13:03
Українці назвали головну вимогу до Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Більше половини українців вимагають припинення боїв на Донбасі

Головною вимогою до президента України Володимира Зеленського залишається припинення бойових дій на Донбасі. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з даними опитування, ключовим суспільним запитом до Зеленського є припинення воєнних дій на Донбасі - 64%.

Далі йдуть посилення боротьби з корупцією - 45%, відродження промисловості - 30%, підвищення соціальних стандартів - 24%, підвищення якості медицини - 22%. Також соціологи відзначають, що за останні місяці зросла значущість запитів на припинення війни та відродження промисловості.

При цьому вибираючи між пріоритетами економічного розвитку, куди в першу чергу слід направити державні ресурси, опитані швидше схильні підтримувати розвиток промисловості та інвестицій - 65%. 28% - за збільшення розмірів субсидій та соціальних виплат.

Фото: інфографіка групи "Рейтинг" (ratinggroup.ua)

Нагадаємо, в кінці 2019 року українці вважали головними проблемами, які найбільше заважають розвитку України, корупцію (69%) і війну на Донбасі (69%).

Зеленський доручив СБУ розібратися з прихильниками Ґюлена в Україні
Новини України Володимир Зеленськийопростребования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся