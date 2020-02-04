Українці назвали головну вимогу до Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Більше половини українців вимагають припинення боїв на Донбасі

Головною вимогою до президента України Володимира Зеленського залишається припинення бойових дій на Донбасі. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з даними опитування, ключовим суспільним запитом до Зеленського є припинення воєнних дій на Донбасі - 64%.

Далі йдуть посилення боротьби з корупцією - 45%, відродження промисловості - 30%, підвищення соціальних стандартів - 24%, підвищення якості медицини - 22%. Також соціологи відзначають, що за останні місяці зросла значущість запитів на припинення війни та відродження промисловості.

При цьому вибираючи між пріоритетами економічного розвитку, куди в першу чергу слід направити державні ресурси, опитані швидше схильні підтримувати розвиток промисловості та інвестицій - 65%. 28% - за збільшення розмірів субсидій та соціальних виплат.

Фото: інфографіка групи "Рейтинг" (ratinggroup.ua)

Нагадаємо, в кінці 2019 року українці вважали головними проблемами, які найбільше заважають розвитку України, корупцію (69%) і війну на Донбасі (69%).