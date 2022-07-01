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Украинцы назвали единственный приемлемый вариант установления мира

Фото: Украинцы против того, чтобы отдать Москве свою землю (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2014 года, включая весь Донбасс и Крым. Такой вариант установления мира считают приемлемым 73% украинцев, скорее приемлемым - 16%, неприемлемым - 3%, скорее неприемлемым - 4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

В то же время вариант, когда Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2022 года, не включая Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, считают приемлемым 10% украинцев, скорее приемлемым - 16%, совсем неприемлемым - 42%, скорее неприемлемым - 24%.

Кроме того, вариант, когда Украина претендует только на ту территорию, которая подконтрольна ей сейчас, считают приемлемым 6%, скорее приемлемым - 7%, совсем неприемлемым - 65%, скорее неприемлемым - 16%.

Исследование было разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы были выполнены Киевским международным институтом социологии с 2 по 11 мая 2022 года с помощью метода компьютерной системы телефонных опросов (CATI) с 2500 завершенных интервью. Опрос репрезентативный только для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами. Территории, которые были неподконтрольны правительству Украины до 24 февраля 2022 года, были исключены из исследования. Средняя погрешность для национальной выборки не превышает 3%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июня 93% опрошенных уверены в том, что Украина сможет отразить нападение России. Большинство (67%) считают, что для победы нужно не менее полугода или же и больше времени (в частности, 18% - более года). В победу за несколько месяцев верят четверть опрошенных (25%), за несколько недель - около 6%.

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