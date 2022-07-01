Українці назвали єдиний прийнятний варіант встановлення миру

Водночас варіант, коли Україна повертає територію, підконтрольну їй до 2022 року, не включаючи Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей, вважають прийнятним 10% українців, скоріше прийнятним - 16%, зовсім неприйнятним - 42%, скоріше неприйнятним - 24%.

Крім того, варіант, коли Україна претендує лише на ту територію, яка підконтрольна їй зараз, вважають прийнятним 6%, скоріше прийнятним - 7%, зовсім неприйнятим - 65%, скоріше неприйнятним - 16%.

Дослідження було розроблено та проведено Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи було виконано Київським міжнародним інститутом соціології з 2 по 11 травня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань (CATI) із 2500 завершених інтерв’ю. Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує 3%.