Украинцы назвали "Большую стройку" наиболее удачной инициативой Зеленского, - опрос

Так, среди предложенных инициатив президента лучшей украинцы назвали именно "Большую стройку": на "отлично" и "хорошо" его оценили 42% опрошенных.

При этом приложение все равно положительно оценивают жители всех регионов Украины, кроме Киева - там склонны позитивно воспринимать результаты этой программы немного хуже остальных украинцев.

Кроме этого, в ТОП-5 попали программа "Государство в смартфоне" (40% положительных оценок), освобождение пленных и заложников (38%), укрепление обороноспособности страны и международная политика - по 30%.

В общем итоги двух лет работы главы государства положительно или скорее положительно оценивают 24% опрошенных.

Опрос проводился 16-18 мая 2021 года. Аудитория - население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Выборочная совокупность: 2500 респондентов.

Статистическая погрешность не превышает 2,0%.