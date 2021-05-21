Українці назвали "Велике будівництво" найбільш вдалою ініціативою Зеленського, - опитування

Так, серед запропонованих ініціатив президента найкращою українці назвали саме "Велике будівництво": на "відмінно" та "добре" його оцінили 42% опитаних.

При цьому програму однаково позитивно оцінюють мешканці усіх регіонів України, окрім Києва - там схильні позитивно сприймати результати цієї програми трохи гірше за решту українців.

Крім цього, у ТОП-5 потрапили програма "Держава в смартфоні" (40% позитивних оцінок), звільнення полонених і заручників (38%), зміцнення обороноздатності країни та міжнародна політика - по 30%.

Загалом підсумки двох років роботи глави держави позитивно або скоріше позитивно оцінюють 24% опитаних.

Опитування проводилось 16-18 травня 2021 року. Аудиторія - населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Вибіркова сукупність: 2500 респондентів.

Статистична похибка не перевищує 2,0%.