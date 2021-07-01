Украинцы начали продавать землю: зарегистрированы первые сделки

"Это первые сделки с землей сельскохозяйственного назначения, заключенные после снятия моратория", - сказал министр.

По его словам, перед открытием рынка была проведена работа: внесены изменения в многие законы, разработан ряд новых подзаконных актов.

Кроме того, было подготовлено программное обеспечение, связанное с открытием рынка земли. Сейчас оно пригодно для обеспечения оборота участков и, в частности, для соблюдения ограничений, установленных законом относительно рынка земли.

При этом министр юстиции подчеркнул, что широкомасштабная земельная реформа начнет действовать только с 2024 года. Сейчас же наступает этап "ограниченного рынка земли", когда приобретать землю могут только физические лица, и общая площадь таких участков не может превышать 100 га.