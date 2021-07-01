Українці почали продавати землю: зареєстровані перші угоди

"Це перші угоди із землею сільськогосподарського призначення, укладені після зняття мораторію", - сказав міністр.

За його словами, перед відкриттям ринку була проведена робота: внесено зміни в чимало законів, розроблено низку нових підзаконних актів.

Крім того, було підготовлене програмне забезпечення, пов’язане з відкриттям ринку землі. Зараз воно придатне для забезпечення обігу ділянок і, зокрема, для дотримання обмежень, встановлених законом щодо ринку землі.

При цьому міністр юстиції наголосив, що широкомасштабна земельна реформа розпочне діяти лише з 2024 року. Зараз же настає етап "обмеженого ринку землі", коли придбавати землю можуть лише фізичні особи, і загальна площа таких ділянок не може перевищувати 100 га.