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Українці почали продавати землю: зареєстровані перші угоди

Автор: Олександр Білоус

Після відкриття ринку землі 1 липня зареєстровано 33 перших угод купівлі-продажу. Зараз купувати землю можуть тільки громадяни України і не більше 100 га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр юстиції Денис Малюська під час прес-конференції щодо старту ринку землі, яка транслювалася на Youtube.

"Це перші угоди із землею сільськогосподарського призначення, укладені після зняття мораторію", - сказав міністр.

За його словами, перед відкриттям ринку була проведена робота: внесено зміни в чимало законів, розроблено низку нових підзаконних актів.

Крім того, було підготовлене програмне забезпечення, пов’язане з відкриттям ринку землі. Зараз воно придатне для забезпечення обігу ділянок і, зокрема, для дотримання обмежень, встановлених законом щодо ринку землі.

При цьому міністр юстиції наголосив, що широкомасштабна земельна реформа розпочне діяти лише з 2024 року. Зараз же настає етап "обмеженого ринку землі", коли придбавати землю можуть лише фізичні особи, і загальна площа таких ділянок не може перевищувати 100 га.

Нагадаємо, Закон про ринок земель сільськогосподарського призначення, прийнятий Верховною радою минулого року, набув чинності з 1 липня 2021 року. Відсьогодні українці зможуть купувати та продавати землю.

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