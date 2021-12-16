Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию. Книжные сайты "упали"
Сегодня, 16 декабря, вакцинированные от коронавируса украинцы начали получать тысячу гривен на свои карты "еПоддержка". Поскольку потратить эти средства можно, в частности, на покупку книг, то книжные онлайн-магазины не выдержали ажиотажа и "упали".
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сегодня 1000 гривен начали получать украинцы, которые получили карты в Альфа-банке и Монобанке. Буквально через несколько часов после начала выплат в Украине перестали работать сайты популярных книжных магазинов, таких как "Книгарня Є", "Книжный клуб" и Yakaboo.
Куда еще можно потратить тысячу за вакцинацию:
- абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
- билет в кинотеатр или театр;
- поход в музей;
- билет на внутренние железнодорожные или авиаперевозки.
С 1 января граждане в возрасте от 60 лет смогут потратить эту выплату на покупку лекарств.
Когда другие вакцинированные получат выплату
Все вакцинированные украинцы смогут подать заявку на получение 1000 гривен уже с 19-го декабря. Перед тем, как подать заявку в "Дие" нужно получить карточку "еПоддержка" в одном из банков-партнеров.
В каких банках можно оформить карточку:
- Monobank;
- Альфа-банк;
- А-Банк;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Ощадбанк.
Напомним, РБК-Украина публиковало инструкцию подачи заявки на получение 1000 гривен за вакцинацию.