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Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию. Книжные сайты "упали"

Новина українською →
Четверг 16 декабря 2021 23:46
Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию. Книжные сайты "упали" Фото: вакцинированные украинцы обвалили книжные сайты (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 16 декабря, вакцинированные от коронавируса украинцы начали получать тысячу гривен на свои карты "еПоддержка". Поскольку потратить эти средства можно, в частности, на покупку книг, то книжные онлайн-магазины не выдержали ажиотажа и "упали".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сегодня 1000 гривен начали получать украинцы, которые получили карты в Альфа-банке и Монобанке. Буквально через несколько часов после начала выплат в Украине перестали работать сайты популярных книжных магазинов, таких как "Книгарня Є", "Книжный клуб" и Yakaboo.

Куда еще можно потратить тысячу за вакцинацию:

  • абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
  • билет в кинотеатр или театр;
  • поход в музей;
  • билет на внутренние железнодорожные или авиаперевозки.

С 1 января граждане в возрасте от 60 лет смогут потратить эту выплату на покупку лекарств.

Когда другие вакцинированные получат выплату

Все вакцинированные украинцы смогут подать заявку на получение 1000 гривен уже с 19-го декабря. Перед тем, как подать заявку в "Дие" нужно получить карточку "еПоддержка" в одном из банков-партнеров.

В каких банках можно оформить карточку:

  • Monobank;
  • Альфа-банк;
  • А-Банк;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Ощадбанк.

Напомним, РБК-Украина публиковало инструкцию подачи заявки на получение 1000 гривен за вакцинацию.

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Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию. Книжные сайты "упали"
Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию. Книжные сайты "упали"
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