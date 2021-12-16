ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію. Книжкові сайти "впали"

Новость на русском →
Четвер 16 грудня 2021 23:46
Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію. Книжкові сайти "впали" Фото: вакциновані українці обвалили книжкові сайти (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 16 грудня, вакциновані від коронавірусу українці почали отримувати тисячу гривень на свої карти "єПідтримка". Оскільки витратити ці кошти можна, зокрема, на купівлю книжок, то книжкові онлайн-магазини не витримали ажіотажу та "впали".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Сьогодні 1000 гривень почали отримувати українці, які отримали карти у Альфа-Банку та Монобанку. Буквально через кілька годин після початку виплат в Україні перестали працювати сайти популярних книжкових магазинів, таких як "Книгарня Є", "Книжковий клуб" та Yakaboo.

Куди ще можна витратити тисячу за вакцинацію:

  • абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;
  • квиток в кінотеатр або театр;
  • похід в музей;
  • квиток на внутрішні залізничні або авіаперевезення.

З 1 січня громадяни віком від 60 років зможуть витратити цю виплату на купівлю ліків.

Коли решта вакцинованих отримають виплату

Всі вакциновані українці зможуть подати заявку на отримання 1000 гривень вже з 19-го грудня. Перед тим, як подати заявку в "Дії" потрібно отримати картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів.

В яких банках можна оформити картку:

  • Monobank;
  • Альфа-банк;
  • А-Банк;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Ощадбанк.

Нагадаємо, РБК-Україна публікувало інструкцію подачі заявки на отримання 1000 гривень за вакцинацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
вакцинация от коронавируса Коронавірус Вакцинація Дія
NEWS
Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію. Книжкові сайти "впали"
Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію. Книжкові сайти "впали"
DAILY
Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше