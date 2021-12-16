Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію. Книжкові сайти "впали"
Сьогодні, 16 грудня, вакциновані від коронавірусу українці почали отримувати тисячу гривень на свої карти "єПідтримка". Оскільки витратити ці кошти можна, зокрема, на купівлю книжок, то книжкові онлайн-магазини не витримали ажіотажу та "впали".
Про це повідомляє РБК-Україна.
Сьогодні 1000 гривень почали отримувати українці, які отримали карти у Альфа-Банку та Монобанку. Буквально через кілька годин після початку виплат в Україні перестали працювати сайти популярних книжкових магазинів, таких як "Книгарня Є", "Книжковий клуб" та Yakaboo.
Куди ще можна витратити тисячу за вакцинацію:
- абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;
- квиток в кінотеатр або театр;
- похід в музей;
- квиток на внутрішні залізничні або авіаперевезення.
З 1 січня громадяни віком від 60 років зможуть витратити цю виплату на купівлю ліків.
Коли решта вакцинованих отримають виплату
Всі вакциновані українці зможуть подати заявку на отримання 1000 гривень вже з 19-го грудня. Перед тим, як подати заявку в "Дії" потрібно отримати картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів.
В яких банках можна оформити картку:
- Monobank;
- Альфа-банк;
- А-Банк;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Ощадбанк.
Нагадаємо, РБК-Україна публікувало інструкцію подачі заявки на отримання 1000 гривень за вакцинацію.