ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинцы в начале 2021 года возобновили продажу валюты банкам

Автор: Александр Белоус

Население Украины в январе 2021 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 349,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 296,4 млн долларов. Таким образом после перерыва в два месяца зафиксирована чистая продажа валюты населением, которая составил 53,4 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.

Самые читаемые новости

Напомним, в ноябре-декабре 2020 наблюдалась чистая покупка валюты населением. Всего в 2020 году население продало банкам валюты на 15 950,6 млн долларов и купило на 14 852,5 млн долларов, сальдо составило 1 098,1 млн долларов. Эти данные не учитывали безналичных операций населения по покупке и продажи валюты в банках. Согласно обновленным данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Сальдо составило 1 237,1 млн долларов.

Отметим, безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение января 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 40 млн долларов. При этом он продал на межбанке 20 млн долларов. Таким образом, положительное сальдо составило 20 млн долларов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Национальный банк Украиныобмен валютКурс гривны