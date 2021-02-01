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НБУ за месяц пополнил валютные резервы

Киев, Понедельник 01 февраля 2021 13:33
НБУ за месяц пополнил валютные резервы
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе НБУ почти не выходил на межбанк и купил в резервы всего 20 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) января 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 40 млн долларов. При этом он продал на межбанке 20 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, положительное сальдо составило 20 млн долларов.

НБУ за месяц пополнил валютные резервы

При этом центробанк не выходил на рынок с интервенциями в последние две недели января.

НБУ за месяц пополнил валютные резервы

Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

Отметим, глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин заявил, что ситуация на валютном рынке Украине в январе 2021 года стабилизировалась. Преобладание предложения иностранной валюты наблюдалось на спотовом сегменте рынка, незначительное преобладание спроса - на форвардном сегменте.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

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