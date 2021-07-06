Украинцы не могут въехать в большинство стран ЕС из-за бездействия правительства, - Рудык

Лидер партии "Голос" Кира Рудык заявила, что украинцы до сих пор не могут возобновить поездки в страны Евросоюза из-за бездействия правительства. Прежде всего речь идет о низком количестве вакцинированных граждан и отсутствии согласованных сертификатов о прививках с европейскими нормами.

"Мир еще долго будет оправляться от ковида. Но для того, чтобы мы смогли вернуться к активному использованию безвиза с ЕС, нам нужно значительно ускорить темпы вакцинирования. Да, у нас пятую неделю подряд рекорд по вакцинации, однако если посмотреть на общие цифры, пока вакцинировано лишь 2% от всего населения, или 850 тыс. человек. Это самый низкий показатель в Европе", - заявила Рудык.

По ее словам, важными проблемами сейчас являются отсутствие долгосрочных планов по вакцинации и провальная информационная кампания среди населения.

"Никакого планирования в долгую, никакого четкого графика у Минздрава нет. Это не позволяет планировать развертывание кампании вакцинации, потому что снова может возникнуть ситуация, как в мае, когда вакцинировали в день 70 тысяч человек, а как только вакцина начала заканчиваться, упали до 14-15 тысяч. Также нужно работать с людьми, чтобы они не боялись вакцинироваться. Нужны просветительские кампании и нетрадиционные методы популяризации вакцин", - добавила Рудык.

Она также напомнила, что с 1 июля в ЕС введен европейский ковидный паспорт. В то же время украинские паспорта только в разработке.

"Причина в том, что правительство длительное время ничего не предпринимало, чтобы скоординировать с европейцами усилия по запуску такого ковид-сертификата. И это уже не говоря, что далеко не все вакцины, которыми прививают в Украине, признаны Европейским союзом", - резюмировала она.