Українці не можуть в’їхати до більшості країн ЄС через бездіяльність уряду, - Рудик

Лідер партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що українці досі не можуть відновити поїздки до країн Євросоюзу через бездіяльність уряду. Насамперед йдеться про низьку кількість вакцинованих громадян та відсутність погоджених сертифікатів про щеплення з європейськими нормами.

"Світ ще довго буде оговтуватися від ковіду. Але для того, щоб ми змогли повернутися до активного використання безвізу з ЄС, нам потрібно значно пришвидшити темпи вакцинування. Так, ми маємо п’ятий тиждень поспіль рекорд з вакцинації, проте якщо подивитися на загальні цифри, наразі вакциновано лише 2% від всього населення, або 850 тис. людей. Це найнижчий показник у Європі", - заявила Рудик.

За її словами, важливими проблемами наразі є відсутність довгострокових планів щодо вакцинації та провальна інформаційна кампанія серед населення.

"Ніякого планування в довгу, ніякого чіткого графіка у МОЗ немає. Це не дозволяє планувати розгортання кампанії вакцинації, бо знову може виникнути ситуація, як в травні, коли вакцинували в день 70 тисяч осіб, а як тільки вакцина почала закінчуватися, впали до 14-15 тисяч. Також потрібно працювати з людьми, щоб вони не боялися вакцинуватися. Потрібні просвітницькі кампанії та нетрадиційні методи популяризації вакцин", - додала Рудик.

Вона також нагадала, що з 1 липня у ЄС введено європейський ковідний паспорт. Водночас українські паспорти лише у розробці.

"Причина у тому, що уряд тривалий час нічого не робив, щоб скоординувати з європейцями зусилля з запуску такого ковід-сертифікату. І це вже не кажучи, що далеко не всі вакцини, якими щеплюють в Україні, визнані Європейським союзом", - резюмувала вона.