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Украинцы могут сами заказывать мобильную бригаду для тестирования на COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с сегодняшнего дня, 26 ноября, ввели новый метод вызова мобильной бригады для больных COVID-19. Теперь граждане через контакт-центр самостоятельно могут заказать бригаду для проведения тестирования.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Заказать бригаду можно по номеру единого контакт-центра Минздрава - 0800602019.

"Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, но вам по какой-то причине не вызвали мобильную бригаду, или вы не можете дозвониться своему семейному врачу, вам необходимо звонить на этот контакт-центр и вызвать мобильную бригаду. Она приедет и возьмет у вас мазок, чтобы сделать тест - подтвердить или опровергнуть COVID-19", - сообщил Степанов.

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Также министр добавил, что в связи с этим не будет изменяться алгоритм вызова "скорой".

"Мобильная бригада - это группа медработников, которая приезжает проводить тест. А "скорая" - это совершенно другое. Здесь ничего не изменилось", - уточнил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Минцифра готовит новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине вместе с Минздравом. Например, вводят электронный рецепт.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 15 331 новый случай коронавируса.

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