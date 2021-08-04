Украинцы могут путешествовать на заморские территории Франции без виз, но есть условие

Франция отменила обязательные визы для въезда на собственные заморские территории для украинцев. Чтобы свободно путешествовать, необходимо иметь биометрический паспорт и документ, подтверждающий прохождение курса вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Франции в Украине.
"Украинцам с биометрическим паспортом и полным графиком вакцинации больше не нужна виза для поездки на французские заморские территории. Это мероприятие подтверждает динамизм наших туристических обменов!"- говорится в сообщении.
Отметим, что в список заморских территорий Франции входят:
Напомним, что Франция изменила правила въезда для иностранцев, которые коснутся и путешественников из Украины.