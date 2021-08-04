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Украинцы могут путешествовать на заморские территории Франции без виз, но есть условие

Автор: Мария Кучерявец

Франция отменила обязательные визы для въезда на собственные заморские территории для украинцев. Чтобы свободно путешествовать, необходимо иметь биометрический паспорт и документ, подтверждающий прохождение курса вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Франции в Украине.

"Украинцам с биометрическим паспортом и полным графиком вакцинации больше не нужна виза для поездки на французские заморские территории. Это мероприятие подтверждает динамизм наших туристических обменов!"- говорится в сообщении.

Отметим, что в список заморских территорий Франции входят:

  • Гваделупа (Guadeloupe);
  • Французская Гвиана (French Guiana);
  • Мартиника (Martinique);
  • Реюньон (Reunion);
  • Сен-Пьер и Микелон (Saint Pierre and Miquelon);
  • Сен-Бартелеми (Saint Barthelemy);
  • Сен-Мартен (Saint Martin);
  • Французская Полинезия (French Polynesia);
  • Новая Каледония (New Caledonia);
  • Уоллис и Футуна (Wallis and Futuna);
  • Майотта (Mayotte).

Напомним, что Франция изменила правила въезда для иностранцев, которые коснутся и путешественников из Украины.

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ФранцияпаспортВакцинаБезвизовый режим